Мільйонер за годину: чоловік зірвав рекордний джекпот у Лас-Вегасі

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Каліфорнієць виграв 11, 8 мільйонів доларів у Лас-Вегасі. При цьому чоловік витратив 3 долари.
Про це повідомило видання "Daily Mail"
Переможцем став чоловік, який назвався Родольфо Т. Новоспечений мільйонер розбагатів у казино "Френтмонт", що у центрі Лас-Вегаса. Відомо, що чоловік відпочивав в місті та вирішив зіграти в казино.
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"Фремонт" бачив багато тисяч джекпотів за свою 60-річну історію в Лас-Вегасі, але зовсім не таких. Ми неймовірно раді бути частиною цього дивовижного джекпоту", – розповів генеральний менеджер казино Джим Салліван.