Мінімальна "мінімалка": яку зарплату гарантують в різних європейських країнах

З 1 січня 2017 року мінімальну зарплату українцям підвищили вдвічі – до 3200 гривень. Однак навіть після такого відчутного підвищення рядовому українцю залишається лише мріяти про "мінімалки" західних сусідів, не кажучи вже про країни "старого ЄС".

Про це свідчать дані, оприлюднені Eurostat.

Так, менша "мінімалка" серед сусідів України лише у Молдові – еквівалент майже 98 євро. Недалеко від нас втекли Білорусь і Росія, а от в країнах Балтії, які 26 років тому також були членами СРСР, "мінімалка" становить від 380 до 470 євро. Найбільша мінімальна зарплата із країн, які входили до соціалістичного табору – в Словенії.

А от у Західній Європі цифри ще вищі – аж до майже 2 тисяч у Люксембурзі.

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