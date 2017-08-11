Міністр соцполітики заявив, що українці багато їдять

Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу
Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше
Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу
Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!»
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Українці витрачають на їжу половину заробітку не тому, що мало заробляють, а тому, що багато їдять.
Так в ефірі одного з українських телеканалів міністр соцполітики Андрій Рева прокоментував статистику, згідно з якою українці стали витрачати на їжу більше, але менше купувати продуктів через те, бо на низку продуктів харчування зросли.
Він пояснив, що німці витрачають на їжу всього 14%, у той час як українцям треба щомісяця відкладати 50% прибутку для купівлі продуктів. За його словами, це не економічна, а культурна проблема.
Читайте також: Цього року кількість отримувачів субсидії може скоротитись: у Мінсоцполітики озвучили причину
"Німці їдять трохи по-іншому. У них інший раціон. Їхня культура харчування дуже відрізняється від нашої. Враховуючи, що ціни на продукти приблизно однакові в Німеччині та Україні. Вони (німці) їдять менше не тому, що у них немає можливості, а тому що така культура. І тому вони витрачають менше порівняно з нашими людьми", – сказав міністр.