Міністр соцполітики заявив, що українці багато їдять

Українці витрачають на їжу половину заробітку не тому, що мало заробляють, а тому, що багато їдять.

Так в ефірі одного з українських телеканалів міністр соцполітики Андрій Рева прокоментував статистику, згідно з якою українці стали витрачати на їжу більше, але менше купувати продуктів через те, бо на низку продуктів харчування зросли.

Він пояснив, що німці витрачають на їжу всього 14%, у той час як українцям треба щомісяця відкладати 50% прибутку для купівлі продуктів. За його словами, це не економічна, а культурна проблема.

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"Німці їдять трохи по-іншому. У них інший раціон. Їхня культура харчування дуже відрізняється від нашої. Враховуючи, що ціни на продукти приблизно однакові в Німеччині та Україні. Вони (німці) їдять менше не тому, що у них немає можливості, а тому що така культура. І тому вони витрачають менше порівняно з нашими людьми", – сказав міністр.