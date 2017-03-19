Міносвіти запропонують програму, як вберегти підлітків від інтернет-маніпуляцій

У Києві стартував форум "Діти і соцмережі", який має на меті подати форму в Міністерство освіти, як вберегти неповнолітніх від "груп смерті" в інтернет-просторі.

Групи смерті безсилі, якщо батьки і оточення на "своєму місці" – це головний висновок, якого дійшли спеціалісти на форумі.

Фахівці також зауважили, що більшість суїцидальних груп мають російське коріння. У Федерації кількість жертв росте щодня. Їх вже понад 130 підлітків. В Україні такі випадки поки що поодинокі.

Працівники кіберполіції та психологи закликають батьків приділяти своїм дітям належну увагу і спостерігати за зміною їх поведінки. Свої напрацювання – як вберегти підлітків від інтернет маніпуляцій – спеціалісти об'єднають в одну форму і передадуть до Міністерства освіти. І наполягатимуть, щоб зауваження прийняли і на законодавчому рівні.

Всі напрацювання стануть конкретними програмами, які ми запропонуємо Міносвіти. Це будуть програми для будь-яких площадок, які займаються з дітьми і підлітками. Ці програми будуть доступні, відкриті, безкоштовні,

– сказав координатор форуму Роман Голованов.

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Нагадаємо, що всією Україною ширяться "групи смерті", які спонукають підлітків до суїциду. Журналісти 24 Каналу намагались розібратись, хто за ними стоїть і як вберегти дитину від їхнього впливу.