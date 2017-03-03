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Минула ніч у Києві була найтеплішою за 136 років

15:57, сьогодні 313 Читать новость на русском
Минула ніч у Києві була рекордно теплою
Минула ніч у Києві була рекордно теплою / 5 канал

У п'ятницю, 3 березня, у Києві спостерігалась найтепліша ніч з 1881 року, і це вже другий температурний рекорд березня, що тільки-но розпочався.

Про це повідомляє прес-служба Центральної геофізичної обсерваторії.

За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії, 3 березня у Києві спостерігалась найтепліша ніч з 1881 року. Стовпчик термометра не опустився нижче +2,9°С, що на 0,1 градуса С вище від попереднього історичного значення температури для цієї дати 1925 року,
– мовиться у повідомленні.

Зазначається, що перший день весни теж ознаменувався температурним рекордом. За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії, 1 березня у Києві після полудня стовпчик термометру вперше за 137 років піднявся до +12,4 °С, таким чином побивши на 0,8°С попереднє історичне значення температури для цього дня 1989 року.

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Теги: Україна Київ Погода
Джерело: 24 Канал
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