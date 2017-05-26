Минуло 3 роки від початку впровадження чи не "найголовнішої" реформи в Україні

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Чиновники назвали децентралізацію чи не найголовнішою реформою. Згідно зі стратегічним задумом децентралізація повинна дати більше повноважень і грошей регіонам.
Селище Калита одним з перших у 2015 році прийняла в свої адміністративні обійми 5 довколишніх сіл. Тепер це одна громада. Але місцеві й досі не дійдуть згоди, добре це – чи погано.
Тетяна Афанасенко, на відміну від односельчан, результат об'єднання бачить щодня. За 50 років тут вперше з'явився асфальт. До цього жила як в середньовіччі. Головою Калитянської громади став колишній вчитель, який розповів, що куди не кинь оком – все валиться. Досвід децентралізації переймав у Польщі. Тепер вдома будує Європу.
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Після об'єднання, бюджет 6 сіл громади – майже 50 мільйонів гривень. За ці гроші відновлюють вуличне освітлення, встановили дитячий майданчик, запускають центр надання адміністративних послуг. Але все зроблено-придбано коштом благодійників та державних субвенцій.
Децентралізація гальмується через міфи, переконані експерти. Приміром: люди й досі не знають, що кожне, навіть найменше село, має право голосу і свою, справедливу частку бюджеті. А соціальні заклади не закривають, а реорганізовують.
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