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Mitsubishi передала українським поліцейським 635 новеньких автомобілів

12:10, сьогодні 1355 Читать новость на русском
Mitsubishi Outlander для поліції
Mitsubishi Outlander для поліції / 24 Канал

Патрульна поліція отримала 635 новеньких Mitsubishi Outlander. Автомобілі закупили в японської компанії зі значною знижкою.

Урочиста передача автомобілів підрозділам поліції відбулася 25 травня. Новенькі японські Mitsubishi закупили для українських поліцейських зі знижкою 13%

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Поліцейські Mitsubishi Outlander

Поліцейські Mitsubishi Outlander

Поліцейські Mitsubishi Outlander
Mitsubishi передала українським поліцейським 635 новеньких автомобілів

Поліцейські Mitsubishi Outlander
Під час урочистої передачі автомобілів виступив прем'єр Володимир Гройсман

"Сьогодні 635 автомобілів Mitsubishi поповнять ряди патрульної та інших видів поліції. Я хочу зараз публічно подякувати пану президенту Mitsubishi за те, що він у відповідь на моє прохання, приймаючи до уваги особливі умови розвитку поліції, надав знижку для закупівлі цих автомобілів", – сказав міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

МВС планує закупити в Mitsubishi ще 95 таких автомобілів.

Теги: Україна Арсен Аваков Міністерство внутрішніх справ Поліція Mitsubishi Японія
Джерело: 24 Канал
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