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Патрульна поліція отримала 635 новеньких Mitsubishi Outlander. Автомобілі закупили в японської компанії зі значною знижкою.
Урочиста передача автомобілів підрозділам поліції відбулася 25 травня. Новенькі японські Mitsubishi закупили для українських поліцейських зі знижкою 13%
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Mitsubishi передала українським поліцейським 635 новеньких автомобілів
Під час урочистої передачі автомобілів виступив прем'єр Володимир Гройсман
"Сьогодні 635 автомобілів Mitsubishi поповнять ряди патрульної та інших видів поліції. Я хочу зараз публічно подякувати пану президенту Mitsubishi за те, що він у відповідь на моє прохання, приймаючи до уваги особливі умови розвитку поліції, надав знижку для закупівлі цих автомобілів", – сказав міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.
МВС планує закупити в Mitsubishi ще 95 таких автомобілів.