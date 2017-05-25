Патрульна поліція отримала 635 новеньких Mitsubishi Outlander. Автомобілі закупили в японської компанії зі значною знижкою.

Урочиста передача автомобілів підрозділам поліції відбулася 25 травня. Новенькі японські Mitsubishi закупили для українських поліцейських зі знижкою 13%

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Mitsubishi передала українським поліцейським 635 новеньких автомобілів



Під час урочистої передачі автомобілів виступив прем'єр Володимир Гройсман

"Сьогодні 635 автомобілів Mitsubishi поповнять ряди патрульної та інших видів поліції. Я хочу зараз публічно подякувати пану президенту Mitsubishi за те, що він у відповідь на моє прохання, приймаючи до уваги особливі умови розвитку поліції, надав знижку для закупівлі цих автомобілів", – сказав міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

МВС планує закупити в Mitsubishi ще 95 таких автомобілів.