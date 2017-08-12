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ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Між кадровими російськими військовими на Донбасі спалахують конфлікти, – розвідка

11:17, сьогодні 507 Читать новость на русском
На Донбасі конфліктують між собою кадрові військові Росії
На Донбасі конфліктують між собою кадрові військові Росії / Фото з вільних мереж

На тимчасово окупованих територіях Донбасу спостерігається зростання протиріч та конфліктів між кадровими військовослужбовцями збройних сил Росії.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

У розвідці навели таких конфліктів. Так, у 9 окремому штурмовому мотострілецькому полку морської піхоти (Новоазовськ) першого армійського корпусу командири ланки "рота - взвод" обурені поведінкою "радників". Командири звинувачують їх у розгульному пияцтві та недолугому керівництві, яке призводить до невиправданих втрат особового складу.

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Зазначається, що внаслідок конфлікту декілька невдоволених командирів з числа росіян планують самовільно залишити підрозділи та повернутись до Росії.

Окрім того, повідомляється, що у з’єднаннях і частинах першого армійського корпусу бойовиків (Донецьк) під особистим контролем командира корпусу проводиться заміна командирів підрозділів. Усе задля того, щоб викорінити прояви невдоволення методами управлінської діяльності російського окупаційного командування. Водночас такі кадрові перестановки викликають обурення особового складу.

Розвідка дізналася про конфлікти між кадровими російськими військовими на Донбасі
Розвідка дізналася про конфлікти між кадровими російськими військовими на Донбасі

Теги: Війна на Донбасі Новини України Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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