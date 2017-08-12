Між кадровими російськими військовими на Донбасі спалахують конфлікти, – розвідка

На тимчасово окупованих територіях Донбасу спостерігається зростання протиріч та конфліктів між кадровими військовослужбовцями збройних сил Росії.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

У розвідці навели таких конфліктів. Так, у 9 окремому штурмовому мотострілецькому полку морської піхоти (Новоазовськ) першого армійського корпусу командири ланки "рота - взвод" обурені поведінкою "радників". Командири звинувачують їх у розгульному пияцтві та недолугому керівництві, яке призводить до невиправданих втрат особового складу.

Читайте також: В Кремлі думають про те, як піти з Донбасу, – Портников

Зазначається, що внаслідок конфлікту декілька невдоволених командирів з числа росіян планують самовільно залишити підрозділи та повернутись до Росії.

Окрім того, повідомляється, що у з’єднаннях і частинах першого армійського корпусу бойовиків (Донецьк) під особистим контролем командира корпусу проводиться заміна командирів підрозділів. Усе задля того, щоб викорінити прояви невдоволення методами управлінської діяльності російського окупаційного командування. Водночас такі кадрові перестановки викликають обурення особового складу.



Розвідка дізналася про конфлікти між кадровими російськими військовими на Донбасі