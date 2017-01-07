Московський торговий центр оглушив гімн України

У російській столиці у торговому центрі хакери включили гімн України.

Відповідне відео з'явилось на Youtube-каналі користувача під ніком Patric Grovs.

Як зазначає користувач, гімн включили українські хакери. Подія сталась 5 січня.

На відео помітно реакцію людей, які скупчились біля камери спостереження і намагаються розібратись, хто і як включив на повну гучність гімн України.

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Нагадаємо, гімн України неодноразово вмикали хакери на окупованих територіях України, зокрема, у Донецьку та Криму.