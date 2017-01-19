Мстивий бездушний Президент – політичне сміття

Анатолій Гриценко. Український політик, міністр оборони (2005-2007), голова Комітету ВР України з питань нацбезпеки і оборони (2007-2012), голова Підкомітету з протидії відмиванню брудних коштів (2012-2014), голова Координаційної ради партії "Громадянська позиція". Доцент Києво-Могилянської академії. Полковник запасу.

Я не є адвокатом Андрія Садового, ми в різних партіях і, в принципі, є політичними конкурентами. Однак у критичній ситуації, що склалася у Львові й навколо Львова, промовчати не можу.



Коли президент (і його уряд) в угарі політичних ігрищ на знищення Садового, разом з його рейтингом і фракцією "Самопоміч", вже явно заступили за червону межу – не лише відповідальності, але й людської моралі. Коли від мстивого президента і його умисної бездіяльності щодня, вже протягом восьми місяців, потерпають сотні тисяч львів'ян.



Напевно Садовий як міський голова міг і мав би зробити більше для завчасного і системного вирішення проблеми з вивезенням/утилізацією сміття. Пообіцяв на виборах – зроби, врешті це питання політичної відповідальності. Але...



Коли вже сталося лихо і нависла реальна небезпека екологічної катастрофи, коли мер неодноразово звертається за допомогою до президента, уряду – чому замість допомоги, не меру навіть, а сотням тисяч людей, Порошенко і підпорядковані йому порошенки проявляють повну бездушність і безвідповідальність?!



Врешті, ти ж гарант, маєш захищати людей і їхні права – хіба твої власні політичні ігрища й виборчі розклади/наперстки важливіші від людського горя?!



Неприпустимо, коли для локалізації екологічної катастрофи міський голова змушений за допомогою звертатися не до власної держави, а до зарубіжних держав, іноземних послів, іноземних міст-побратимів.



Соромно за такого президента і за таку державу, в якій людина, її права і інтереси для найвищих посадовців – не на першому, а на десятому місці.