Муміфіковані тіла матері та сина перебували в одній з квартир у Харкові

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Напередодні у Харкові в одній із квартир багатоповерхівки знайшли тіла жінки та чоловіка, які померли ще місяць тому.
Про це повідомляє УНІАН з посиланням на пре-службу поліції Харківської області.
Зазначається, до поліції звернулися сусіди загиблої, які повідомили, що жінка не відчиняє двері.
У підсумку правоохоронці в квартирі виявили тіла двох людей – жінки та її сина.
За словами сусідів, родина жила спокійно та ні з ким не конфліктувала, проте загибла була старенькою, а її син – нібито психічно нездоровим, і вона за ним доглядала.
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Слідство попередньо з’ясувало, що, першим помер 53-річний чоловік, а його 86-річна мати не мала змоги за собою доглядати самостійно й померла від виснаження.
Спеціалісти припускають, що вони померли близько місяця тому природною смертю.
Зауважимо, що на момент виявлення родичів їхні тіла вже встигли муміфікуватися.
Факт події внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою "природна смерть". Перевірка триває.