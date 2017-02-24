Мусорные мечты Николая Толмачева

Обанкротившийся девелопер, владелец компании "ТММ" Николай Толмачев рассчитывает заработать на строительстве мусоросжигательного завода на Троещине.

Для Киева участие в проекте ТММ – это двойной риск: впустую потратить японские деньги и так и не получить предприятие.

Скандально известный украинский застройщик Николай Толмачев заявил о планах построить в черте Киева новый мусоросжигательный завод. По его словам, объект, вероятнее всего, разместится в Деснянском районе столицы – на Троещине, неподалеку от ТЭЦ-6. Как пишет "Интерфакс-Украина", стоимость проекта Толмачев пока не озвучивает, однако утверждает, что средства на его реализацию намерен привлекать… самостоятельно. Застройщик уточнил, что в настоящее время компания ожидает подписания городским головой Киева Виталием Кличко меморандума, который позволил бы начать строительство мусороплавильного завода в Киеве уже в этом году.

В КГГА пока официально не заявляли ни о строительстве завода, ни о сотрудничестве с "ТММ", однако в конце прошлого года СМИ стало известно о письме Виталия Кличко в Кабмин, в котором он сообщал о планах строительства мусоросжигательного завода возле ТЭЦ-6 на Троещине и просил предоставить правительственные гарантии для привлечения финансирования проекта. Согласно письму мэра, готовность выделить средства выразило Японское агентство международного сотрудничества (JICA). Сроки реализации и стоимость проекта Виталий Кличко в своем обращении к правительству не уточняет. Как, впрочем, и главного подрядчика, на роль которого претендует "ТММ".

По информации источников в мэрии, по закону для определения подрядчика строительства такого дорогостоящего объекта необходимо проводить тендер. Причем делать это через систему ProZorro. Но в таком случае Толмачев просто не сможет получить заказ, так как его задолженность перед банками превышает миллиард гривен. И по долгам он не платит. Ни один тендерный комитет в здравом уме не доверит 3 млрд грн бизнесмену, который не может вернуть 1 млрд грн. "ТММ", по всей видимости, не сможет пройти даже квалификационный отбор. Поэтому некоторые благосклонные к Толмачеву чиновники продумывают варианты, как "аккуратно" обойти конкурс. Правда, пока неизвестно, пойдет ли на такую авантюру мэр, для которого эта история может завершиться грандиозным коррупционным скандалом.

С КГГА "ТММ" связывают давние и очень близкие отношения. Покровительство Толмачеву и его компании оказывал легендарный Михаил Голица, 12 лет занимавший пост заместителя главы КГГА – начальника Главного управления жилищного обеспечения. О лоббировании своих интересов высокопоставленным чиновником рассказывал сам Толмачев. "Михаил, если нужно ради дела, умел сломить сопротивление любого чиновника. Это был девелопмент, только с городским админресурсом и умелым ручным управлением", – отмечал владелец ТММ.

Именно Голица, как признавал Толмачев, выбрал "ТММ" одним из подрядчиков реконструкции Бессарабского квартала в центре Киева. При поддержке Голицы Толмачев расширял группу лояльных к ТММ чиновников в столичной власти. Так, совладелец ТММ Вячеслав Непоп был избран в Киевсовет и возглавил муниципальную строительную компанию "Житлоинвестбуд – УКБ", которую создал Голица. Еще один партнер Толмачева Виктор Билыч в 1998 году стал депутатом Киевсовета и заместителем мэра Александра Омельченко.

Толмачева принято считать бизнесменом-либералом, активно поддержавшим Майдан. В то же время во времена президентства Януковича Толмачев и его компания активно сотрудничала с так называемой "Семьей". Именно ТММ получила в 2012 году подряд на строительство крупнейшего хлебозавода компании "Кулиничи", владельцами которой называли сына Николая Азарова Алексея и Владимира Мысика, который известен тем, что подарил Януковичу золотой батон. К 2014 году "Кулиничи" при помощи использования административного ресурса стала монополистом на украинском хлебном рынке.

Среди ключевых причин успеха "ТММ" в 2011-2013 годах называют налаженную коммуникацию Толмачева с генпрокурором Виктором Пшонкой. Достаточно упомянуть, что квартира Виктора Пшонки находилась в доме, построенном "ТММ" на улице Владимирской, 49а. Сегодня в этом здании размещает главный офис "ТММ". Толмачев в своих интервью признавал, что давал сотрудникам прокуратуры возможность покупать квартиры в своих домах по цене несколько сотен долларов за квадратный метр. При этом после возведения домов стоимость квадратного метра в них нередко исчислялась уже десятками тысяч. Как отмечают источники в Генпрокуратуре, в разговорах со своим окружением Пшонка упоминал, что неоднократно "пил чай" с Толмачевым в своей квартире на Владимирской, 49-а.

Одним из результатов неформального сотрудничества "ТММ" и Виктора Пшонки стала скандальная стройка на территории стадиона "Атлет" в Лабораторном переулке в Киеве. Участок стадиона Киевсовет еще в 2003 году отдал под застройку Генпрокуратуре. Работы были начаты "ТММ" в 2012 году, заказчиком строительства выступила ГПУ. Разразился скандал: юные спортсмены и тренеры вышли на акции протеста (против митингующих "ТММ" вызвала "Беркут"), их поддержали депутаты Киевсовета, спортсмены и общественные активисты – в частности, известный журналист и политолог Юрий Бутусов, опубликовавший несколько материалов о скандальной стройке. "Ребята из ДЮСШ, занимающиеся метанием молотов и дисков, должны ездить на тренировки с 10-килограммовыми молотами из Киева в Вишневое", – писал Бутусов.

Несмотря на возмущение киевлян, "ТММ" продолжала работы. Возведению объекта помешал ряд факторов: окончательное банкротство аграрного бизнеса Толмачева и резкий рост убытков энергомашиностроительного завода "ТММ-Энергобуд", ориентированного на российских клиентов. Кроме того, ГФС обвинила "ТММ" в уклонении от налогов на сумму в 195 млн грн. Стройка была заморожена, а в 2015 году компания уступила права на объект компании "Геос", взамен получив часть квартир в будущем комплексе.

Показательно поведение Толмачева во время кровавых событий на Майдане в 2013-2014 годах. До бегства Януковича и Пшонки из Украины девелопер, естественно, никак не комментировал происходившее на Майдане. В январе, когда принимались диктаторские законы, и шло противостояние митингующих с "Беркутом", Толмачев отдыхал в Доминиканской Республике и на острове Маврикий. После прихода новой власти он неожиданно стал активным патриотом. Между тем, как вспоминает художник Сергей Поярков, партнер Толмачева Вячеслав Непоп во время революции курировал деятельность участников Антимайдана. "Сначала Непоп и его негласный партнер Николай Толмачев – совладельцы строительного холдинга "ТММ", – финансировали путь Януковича к золотому батону и Межигорью… Активисты Соломенского района хорошо помнят, как этот Непоп "светился" на "региональных" акциях Максима Луцкого – кума русификатора Дмитрия Табачника. Дальше – страшнее. Патрули Автомайдана зафиксировали одно из мест, куда зимой 2013 года возили ночевать "титушек", изгадивших Мариинский парк, и избивавших одиноких самообороновцев по ночам. Красногвардейская, дом 8: тогда еще незаконченная и огороженная забором "высотка" "Житлоинвест-УКБ" в квартале от метро "Черниговская". Очень удобная точка для подвоза иногородних гопников по московской трассе. Это то, что мы знаем точно", – рассказывает Поярков.

Российский вектор в деятельности "ТММ" заслуживает особого внимания. Завод энергетического машиностроения "ТММ-энергобуд" был одним из ключевых активов Толмачева. Клиентами завода были государственные предприятия российского нефтегазового комплекса и компании, входившие в структуру Росатома. Как отмечают источники в отрасли, "ТММ-Энергобуд" фактически играл роль филиала российского концерна Белэнергомаш, контролируемого доверенным лицом Путина – губернатором Белгородской области Евгением Савченко и его заместителем Геннадием Бобрицким. Зачем россиянам нужно было проводить подряды через украинскую площадку – на этот вопрос могли бы ответить украинские правоохранительные органы. Как и на вопрос, почему Николай Толмачев продал "ТММ-банк" некой российской промышленной группе в начале 2013 года. После продажи это финансовое учреждение было переименовано в "Финансбанк", еще раз перепродано, а в мае 2016 года – ликвидировано.

О том, как на самом деле собственник "ТММ" относился к революции и России, иллюстрирует твиттер "ТММ-Энергобуд". 20 февраля, в день расстрелов Небесной Сотни на Майдане "ТММ-Энергобуд" сообщила, что будет участвовать в 12-й Международной выставке RUSSIA POWER-2014 в Москве и пригласила желающих посетить ее стенд. 18 марта 2014 года, через два дня после референдума "о независимости" в Крыму, делегация "ТММ" публиковала коллективное селфи на фоне этой выставки.

После Майдана положение "ТММ" резко пошатнулось. Агробизнес Толмачева обанкротился, "ТММ-Энергострой", потеряв российских клиентов, стала неплатежеспособной. По иску кредиторов у Толмачева конфисковали личный автомобиль и квартиру, предпринимателю запретили выезд за рубеж. Пытаясь удержать остатки компании на плаву, Толмачев начал борьбу за государственные и муниципальные подряды. В сентябре 2016 года "ТММ" сдала в эксплуатацию комплекс админуслуг Киевобладминистрации на площади Леси Украинки возле ЦИК. Сумма подряда составила 16,4 млн грн.

Стоимость подряда на строительство мусоросжигательного завода, на который претендует "ТММ" сегодня, – на порядок выше. По оценкам заведующего отделом геохимии техногенеза Института геохимии окружающей среды НАН и МинЧС Украины Бориса Горлицкого, стоимость такого завода с мощностью плавления 200 тыс.т мусора в год составляет около EUR 70 млн.

Впрочем, пока еще не факт, что завод будет размещен на Троещине. Жители района обратились к мэру с петицией, которую подписало более 10 тысяч человек, в которой потребовали отказаться от строительства. Виталий Кличко вынужден был ответить, что проект еще будет обсуждаться с общественностью после проведения разъяснительной работы.

Судя по всему, этой разъяснительной работой уже занялся Николай Толмачев. "ТММ" никогда не строила подобных объектов, однако Толмачев уверен в успешности и безопасности проекта. "Технология переплавки мусора аналогична технологии "магма", когда мусор без доступа кислорода расплавляется на раскаленном камне. Технология практически безотходна, выбросов в атмосферу нет, то есть это экологически чистое производство. Собираюсь первым построить такой завод в Украине", – заявил предприниматель в интервью "Интерфакс-Украина".

Экологи к таким заявлениям относятся скептически. Вредные выбросы можно минимизировать лишь в случае, когда происходит тщательная сортировка мусора. Однако в ближайшей перспективе в Киеве это вряд ли осуществимо.

Автор Сергей Коновалов