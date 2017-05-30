На Дніпропетровщині жорстоко розстріляли депутата та охоронця

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На Дніпропетровщині вбили місцевого депутата Миколу Бондаренка, який тримав кафе, та охоронця водної станції, який приїхав на допомогу.
Невідомі влаштували засідку біля кафе, яке тримав місцевий бізнесмен. Після того, як спрацювала сигналізація, чоловік викликав на допомогу охоронця водної станції, пише ТСН.
Злочинці першим застрелили охоронця – в нього випустили 5 куль. Потім застрелили 70-річного бізнесмена – йому тричі вистрелили в спину.
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Після вбивства злочинці викрали машину загиблого бізнесмена та поїхали до його власного будинку, де перебувала його дружина. Нападники вистрелили в жінку – куля пройшла близько біля серця, але наразі жінка жива, за її життя борються лікарі.
Зловмисники нічого не взяли з собою, окрім автомобіля, на якому вони й втекли з місця злочину. Поліція розглядає усі можливі версії – і пограбування, і діяльність бізнесмена.
Нападників поки не затримали.