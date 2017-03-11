На Донбасі російські військові підірвалась на міні: багато вбитих

Група терористів, які мали виконувати диверсійно-розвідувальні завдання проти українських воїнів, підірвалась на вибуховому предметі під час проходження по мінному полі.

Про це повідомили у ГУ розвідки Міноборони України.

Відомо, що внаслідок цього загинуло одразу четверо бойовиків, що воювали в лавах так званої мотострілецької бригади (Алчевськ) 2 АК (Луганськ).

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Як сказано у повідомленні, усі загиблі були солдатами Збройних сил Російської Федерації. Ще троє отримали поранення. Інцидент трапився в районі населеного пункту Жолобок (Попаснянський район).

При цьому командир цієї бригади намагався приховати сам факт смертельного інциденту , тому наказав доставити вбитих і поранених до різних моргів та лікарень.