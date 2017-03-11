13:01
11 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. РПЦ співпрацює з лепреконами. Місто без геїв
Вєсті Кремля
00:08, сьогодні
Вєсті.UA. Алкоголізм і любов в
Вєсті.UA
21:45, 10 березня
Афери з кредитами: як через гроші обманюють друзі та банки
ЦРУ
08:10, 10 березня
Випуск новин за 23:00: Протиправна
Випуск новин
00:31, сьогодні
Про статус окупованого Донбасу та невизначену більшість у Раді, – відверте інтерв’ю з Мустафою Найємом
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:16, 3 березня
Телеканал новин 24 Новини Україна
БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ

На Донбасі російські військові підірвалась на міні: багато вбитих

12:44, сьогодні 1256 Читать новость на русском
7 бойовиків підірвались на міні
7 бойовиків підірвались на міні / golos.ua

Група терористів, які мали виконувати диверсійно-розвідувальні завдання проти українських воїнів, підірвалась на вибуховому предметі під час проходження по мінному полі.

Про це повідомили у ГУ розвідки Міноборони України.

Відомо, що внаслідок цього загинуло одразу четверо бойовиків, що воювали в лавах так званої мотострілецької бригади (Алчевськ) 2 АК (Луганськ).

Читайте також: Сепаратисти готували замах на командира бойовиків, – СБУ оприлюднила запис розмови

Як сказано у повідомленні, усі загиблі були солдатами Збройних сил Російської Федерації. Ще троє отримали поранення. Інцидент трапився в районі населеного пункту Жолобок (Попаснянський район).

При цьому командир цієї бригади намагався приховати сам факт смертельного інциденту , тому наказав доставити вбитих і поранених до різних моргів та лікарень.

Теги: Україна Війна на Донбасі АТО Новини Росії Жертви
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Легальный наркотик: 20 минут передышки от страшной и безжалостной жизни
сьогодні, 12:00 Легальный наркотик: 20 минут передышки от страшной и безжалостной жизни
Дмитро Бєлобров 790
Реалии оккупированного Донбасса
сьогодні, 10:58 Реалии оккупированного Донбасса
Олег Руденко 1466
Реформировать нельзя помиловать, или СБУ надо прикрыть
сьогодні, 08:17 Реформировать нельзя помиловать, или СБУ надо прикрыть
Юрий Касьянов 2415
Украинская власть давно уже совершенно не боится ничего
10 березня, 22:12 Украинская власть давно уже совершенно не боится ничего
Володимир Шередега 952
Війни не виграються в судах
10 березня, 20:02 Війни не виграються в судах
Богдан Яременко 1777
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
У мережі з'явились чергові фото оголеної заступниці Авакова
 14 листопада 2016 , 01:35 149
Греція хоче співпрацювати з окремими регіонами України, – Гройсман поговорив з Ципрасом
 9 лютого , 00:12
Як українські військові відсвяткували новорічну ніч на фронті
 1 січня , 21:48
Столичних водіїв вчитимуть домедичній допомозі при ДТП
 10 березня , 11:26
В Авдіївці відновили електропостачання
 7 березня , 16:06
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук