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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

На інавгурації Трампа буде рекордна кількість українських посадовців: стали відомі прізвища

23:29, 18 січня 134942 Читать новость на русском
Хто з України летить на інавгурацію Трампа
Хто з України летить на інавгурацію Трампа / Getty images

В урочистостях з нагоди інавгурації 45-го президента США Дональда Трампа візьме участь чимало посадовців і чиновників з України.

Дехто з народних депутатів вже встиг похвалитись запрошеннями і навіть полетіти у США.

Найбільше закордонних гостей буде на так званому Молитовному сніданку, що відбудеться в Національному соборі США 21 січня і завершить інавгураційні урочистості.

На цьому заході будуть представники Адміністрації Президента Віталій Ковальчук та Олексій Філатов, а також низка нардепів від БПП, серед яких Оксана Білозір та Валерій Карпунцов, який одним з перших написав про це у власному Facebook.

Буде на Молитовному сніданку й лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко, екс-генпрокурор Віктор Шокін, депутати від "Народного фронту" Георгій Логвінський, Олег Кришин і Павло Унгурян, нардеп від Радикальної партії Андрій Артеменко, а також чимало депутатів від "Опозиційного блоку" – Сергій Льовочкін, Вадим Новинський, Олександр Вілкул та Микола Скорик. Про це пишуть видання з посиланням на власні джерела в політсилах.

Позафракційний Борислав Береза ще у вівторок полетів до США.

Нагадаємо, урочистості з нагоди інавгурації Дональда Трампа на посаді президента США розпочнуться 19 січня і розтягнуться на три дні.

Теги: США Україна Дональд Трамп Політика Віктор Шокін Сергій Льовочкін Вадим Новинський Олександр Вілкул Борислав Береза українці Юлія Тимошенко
Джерело: 24 Канал
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