На найбільшому українському складі боєприпасів стався вибух: жителі полишають місто

У Балаклії (Харківська область) стався потужний вибух на військові базі. Саме в цьому місті розташований найбільший в Україні склад боєприпасів.

Як повідомляє місцеве видання, жителі залишають район військової частини, де було озброєння.

Мобільний зв'язок перевантажений або відсутній, стаціонарний – у деяких місцях відсутній.

З Балаклеї йде величезний потік машин, повідомляють очевидці, виїхати практично неможливо. За інформацією місцевих жителів, в районі міста Нафтовики у місцевій школі №6 розгорнули евакопункт. Жителі направляються туди.

Ще один евакопункт розташований на площі Ростовцева.

Місцеві жителі повідомляють, що в районі наближених до військових складів практично не залишилося вікон з цілими шибками.

В соцмережах вже розмістили оперативне відео.