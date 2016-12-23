На рішення Коломойського щодо передачі Україні "Приватбанку" суттєво вплинула посол США, – ЗМІ

Під час переговорів щодо націоналізації "Приватбанку" бізнесмену та колишньому співвласнику фінустанови телефонувала посол США в Україні Марі Йованович.

Як повідомляє LB.ua з посиланням на власні джерела, ця розмова була вкрай непростою та стала "точкою неповернення" в історії з передачею "Приватбанку" у державну власність.

Також ресурс зазначає, що конфіденційна угода між Мінфіном і НБУ з одного боку та Коломойським і Боголюбовим – з іншого передбачає зобов'язання екс-власників упродовж півроку забезпечити численні кредити реальними заставами, а потім і компенсувати втрати держави.

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Нагадаємо, увечері 18 грудня Кабмін на спеціальному засіданні ухвалив рішення щодо передачі "Приватбанку" у стовідсоткову власність держави.



Вже 21 грудня стало відомо, що держава придбала акції банку за 1 гривню.