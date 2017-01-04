На скільки подорожчає пальне у 2017 році

Експерти наразі не готові спрогнозувати точну ціну на пальне у новому році, адже все залежить від курсу гривні. Однак з 1 квітня зросте акциз, а це точно вплине на ціну.

Зокрема, з 1 квітня 2017 року планується підвищити акциз:

на бензин — з 171 євро за 1000 літрів до 213,5 євро;

на зріджений газ — з 31 євро за 1000 літрів до 52 євро;

на дизель, Євро-3 – єдиний акциз 125 євро за 1000 літрів (з 1 січня 2017 року);

на дизель вище Євро-3 – з 95 євро за 1000 літрів до 125 євро (з 1 січня 2017 року).

Експерти також додають, що ціни на бензин можуть збільшуватися від 20 до 50 копійок на літрі з кожною гривнею, на яку дорожчає долар.

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