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На сьогодні на мене заведено щонайменше три справи, – Садовий

19:51, сьогодні 297 Читать новость на русском
Андрій Садовий
Андрій Садовий / 24 Канал

Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що йому відомо про три кримінальні провадження, які на сьогодні порушили проти нього.

Раніше з’являлась інформація про те, що саме 21 березня йому мають оголосити підозру.

Я знав, що вони мали це зробити до 21-го числа, але минулого четверга внесли зміни до КПК і, до речі, ці зміни роблять можливості прокуратури ще більшими, бо можна справу тепер розслідувати безмежно довго, можна об’єднувати різні справи,
– сказав голова "Самопомочі" в ефірі 24 Каналу.

Садовий припустив, що саме з цим пов’язане відтермінування вручення йому підозри.

"Можлива, також й інформація, яку озвучив генеральний прокурор, що вони передають справу в іншу область", – додав він.

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Водночас він запевнив, що готовий відстоювати свою честь і гідність в суді.

Я готовий. Я буду максимально коректним. Сьогодні познайомився з адвокатами, які будуть представляти мої інтереси. Розумію, що це буде непростий процес, бо кримінальних справ, щонайменше три є на сьогодні, які будуть навколо мене крутити і вони робитимуть свою справу,
– зазначив Андрій Садовий.

За його словами, одне порушених проти нього кримінальних проваджень стосується Грибовицього сміттєзвалища, друге – індустріального парку, а третє – "щось дрібне".

Нагадаємо, про те, що йому готують підозру, мер Львова заявляв і раніше. 16 березня генпрокурор Юрій Луценко підтвердив, що Садового можуть відсторонити від посади, якщо йому вручать підозру щодо недбалості зі смертельними випадками. Йдеться про справу загибелі трьох людей на Грибовицькому звалищі, коли на них упали тонни сміття під час гасіння пожежі.

Теги: Україна Політика Андрій Садовий ГПУ Київ Розслідування
Джерело: 24 Канал
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