НАБУ не надали доступ до рахунків молодіжного крила "Партії регіонів"

Солом'янський суд столиці відмовив НАБУ у доступі до рахунків "Союзу молоді регіонів України".

Про доступ до рахунків молодіжного крила "Партії регіонів" НАБУ просило задля досудового слідства щодо отримання хабарів представниками різних гілок влади. Проте ухвала Солом'янського суду Києва за 29 грудня 2016 року свідчить про те, що Антикорупційному бюро відмовили у доступі до цієї інформації.

Під час тимчасового доступу до бухгалтерії "Партії Регіонів" з'ясувалося, що на рахунок молодих регіоналів надійшло більш ніж 58 мільйонів гривень.

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Нагадаємо, за останній час це не перша палиця у колеса антикорупційників від судів. 21 грудня суд випустив голову ЦВК під особисту поруку. Хоча Михайлові Охендовському закидають хабар у 160 тисяч доларів. За інформацією НАБУ, ця сума прописана у "чорній книзі" Януковича.