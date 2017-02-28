Нам вистачить місяця, щоб повністю зачистити Донбас, –Турчинов

Українська армія стала значно сильнішою ніж гібридні російські війська. Це ЗСУ продемонстрували у боях на Світлодарській дузі та в районі Авдіївки.

Про це заявив речник РНБО Олександр Турчинов в інтерв’ю виданню censor.net.

При нинішній розстановці сил нам досить місяця, щоб повністю очистити територію Донбасу. Але є одне питання: в разі початку такої визвольної операції, скільки своїх дивізій виставить проти нас Росія? У цьому головна проблема. Коли розраховуєш сили і засоби для проведення наступальних операцій, потрібно чітко розуміти, скільки сил і коштів у твого ворога. Ми постійно відстежуємо їх дії: щоденний завезення техніки, зброї, найманців і контрактників. Але в цих озброєних підрозділів головне завдання - в разі нашого наступу протриматися кілька діб до підходу основних сил російської армії,

– пояснив секретар РНБО.

Також він додав, що треба зрозуміти Україна воює не з сепаратистами - проти нас веде війну Російська імперія, яка має велику армію та ядерну зброю.

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Він наголосив, що перемога буде за Україною, однак "це не буде бліцкриг".

"Сильна армія не можлива без сильної економіки. Тому сьогодні один із пріоритетів – нарощування нашого економічного потенціалу, який безпосередньо пов'язаний з оборонним потенціалом. Сильна економіка України, а також пов'язане з цим поліпшення стандартів життя українців, – це найважливіші фактори, необхідні для звільнення окупованих територій як Донбасу, так і Криму", – наголосив Турчинов.