Нардепи не планують підвищувати собі зарплати, – ЗМІ

Верховна Рада планує цього пленарного тижня ухвалити власний кошторис на 2017 рік.

Про це на засіданні Погоджувальної ради керівників депутатських фракцій і парламентських комітетів заявив голова Верховної Ради Андрій Парубій, повідомляє "Українська правда".

"Кошторис ВР – це не тільки розмір зарплат, це фактично законний спосіб їх виплачувати. Я прошу, щоб по фракціях пройшли обговорення, ми можемо коригувати розмір. Але якщо ми не приймемо рішення про кошторис, у нас зникають будь-які законні підстави для виплати не тільки депутатам, а й апарату", – сказав Парубій.

Водночас видання повідомляє з посиланням на власні джерела у парламенті, що депутатські зарплати підвищувати не планують.

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Кошторис Верховної Ради мають виносити в зал на цьому тижні. Щоб уникнути скандалів, депутатські зарплати і премії планують залишити на нинішньому рівні,

– зазначив співрозмовник.

Нагадаємо, 20 жовтня 2016 року народні депутати при голосуванні за Держбюджет на 2017 рік у першому читанні, серед іншого, ухвалили рішення підвищити власні зарплати вдвічі – приблизно до 36 тис. грн на місяць.