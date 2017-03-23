Нардепи звільнили військових від е-декларування

Верховна Рада проголосувала за звільнення більшості військових від подачі е-декларацій, а також зобов'язала подавати їх антикорупціонерів.
Законопроект №6172, який вніс президент Петро Порошенко, підтримали 268 народних депутатів.
Зокрема, нардепи звільнили від е-декларування військовослужбовців рядового, сержантського, старшинського складів та молодшого офіцерського складу.
При цьому заповнювати електронні декларації зобов'язали представників антикорупційних організацій.
Читайте також: Обдаровані грошима: топ-10 найдорожчих подарунків українським чиновникам