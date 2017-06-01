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Народ против Бориса Филатова

11:48, сьогодні 53 Читать новость на русском
Борис Филатов
Борис Филатов / filatov.dp.ua

Как скандальное назначение и несколько постов в Facebook окончательно разрушили репутацию мэра Днепра.

25 мая сотрудники "муниципальной полиции" горсовета Днепра не пустили журналистов авторитетного местного издания BuroUA на заседание исполкома.

Это произошло не впервые – "муниципалы" препятствуют деятельности неугодных власти журналистов с завидным постоянством. Не помогают ни звонки в полицию, ни ссылки на соответствующие законы – в Днепре давно говорят, что коммунальное предприятие "Муниципальная полиция" превратилось в карманное охранное агентство. Молодчиков используют для сдерживания назойливых общественных активистов на сессиях горсовета, они сопровождают демонтаж неугодных МАФов и передел городских парковок.

Так было не всегда – усиление "муниципалов" началось чуть больше года назад, в марте 2016-го. Тогда решением горсовета их финансирование было увеличено более чем в 7 раз – до рекордных 20 миллионов гривен. Для парамилитарного образования одобрили закупку электрошокеров, дубинок и бронежилетов второго класса. Руководителем КП назначили помощника нардепа Андрея Денисенко Кирилла Харахулаха – националиста и добровольца.

Спустя год с небольшим "Мунициапальную полицию" ждали очередные изменения. 27 мая мэр Днепра Борис Филатов объявил о них в свойственной ему манере на странице в Facebook:

Страница Филатова в Facebook – пожалуй, главный его медийный ресурс с заявленной аудиторией под 200 тысяч человек. Эксцентричное, а порой и агрессивное поведение днепропетровского мэра в сети стало его визитной карточкой – образом, избавиться от которого, даже при желании, уже не получится.

При этом, несмотря на резкие заявления, Борису Филатову на протяжении нескольких лет удавалось оставаться "своим" для тусовки лидеров общественного мнения украинского ФБ. Как бы то ни было, назначение одиозного экс-"беркутовца" вызвало у сетевой общественности множество вопросов. Мэру припомнили и назначение своим замом бывшего крымского "регионала" Михаила Лысенко, и нового советника Игоря Федотова, который по данным некоторых блогеров был доверенным лицом Юры Енакиевского. И даже тот факт, что во время Майдана, где "Беркут" избивал протестующих, Филатов скрывался в Израиле.

Одним из первых на случившееся отреагировал блогер Дмитрий Вовнянко.

Однако последовали и более резкие реакции – волонтер Кирилл Данильченко и публицист Дмитрий Левинский предположили, что Филатов окончательно "слился под регионалов".

Увага! Допис містить нецензурну лексику

Увага! Допис містить нецензурну лексику

Один из самых авторитетных украинских волонтеров Роман Доник вспомнил о 270 миллионах, которые в ближайшие 4 года мэрия Днепра потратит на пиар, и предположил, что Филатов намерен полностью узурпировать власть в городе.

После этого Филатов решил, что его страницу атакуют некие "порохоботы". И вступился за честь своего заместителя Михаила Лысенко, сообщив, что тот "бежал из Крыма в одних штанах" при помощи "папы Джамалы".

Рассказ о героическом отступлении Лысенко из Крыма был тут же опровергнут человеком, в чьем автомобиле нынешний зам Филатова бежал на "большую землю". И это, как ни странно, был не отец победительницы "Евровидения".

Тем временем, по украинскому сегменту Facebook ширилось удивление резкими заявлениями мэра Днепра и его последним кадровым назначением.

Филатов ничтоже сумняшеся начал отвечать на обвинения – но не аргументами, а оскорблениями. Мэр крупного города весь день приходил на странички блогеров, посылал и оскорблял их, а затем банил. Под раздачу попали известные волонтеры Наталья Барсук и Роман Синицын, журналист Дмитрий Лиховый и многие-многие другие.

Однако маховик общественного возмущения было уже не остановить – за последние несколько дней действия Филатова осудило подавляющее большинство лидеров общественного мнения украинского сегмента Facebook – вне зависимости от политических пристрастий.

Появилась и визуальна реакция на действия Филатова.

Больше того – дискуссия вышла и за пределы Facebook. 30 мая спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко заявил, что всем общественным организациям и коммунальным предприятиям, имеющим в названии слово "полиция", придется в ближайшее время ликвидироваться или перерегистрироваться – это значит, что "Муниципальной полиции" в Днепре больше не будет.

А днепровские общественные организации "Громадський контроль" и "ЗОВ" инициировали на первое июня пикет горсовета с лозунгом "Филатов! Забань "Беркут" и требованием не допустить назначения на должность одиозного Андрея Ткаченко.

Однако вишенкой на торте масштабной дискуссии в Facebook стал отказ значительной части украинских блогеров от участия в блогерском фестивале в Днепре, который должен состояться в середине июня, и организацией которого занимается команда Филатова во главе с его внештатным советником Евгением Гендиным. По сообщениям СМИ, на организацию фестиваля, в рамках которого планируется общение Филатова с лидерами мнений украинского сегмента сети Facebook, будут потрачены бюджетные деньги.

Также оказалось немало ранее заявленных участников Фестиваля блогеров, которые в прямую не объявляли о своем отказе от участия в мероприятии мэрии Днепра, однако их позиция в отношении Филатова красноречивее любых публичных отказов говорила о том, что участниками фестиваля они едва ли будут.

Судя по всему, список участников и программа Фестиваля блогеров в Днепре, на который команда Филатова делала большую ставку, явно будут значительно сокращены.

Теги: Поліція Публікації Статті Філатов Борис Альбертович Дніпропетровська область Євромайдан Партія регіонів гроші Міністерство внутрішніх справ
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