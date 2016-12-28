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Настоящее время. Загострення між Ізраїлем та Україною. Домовленості Путіна та Ердогана

Настоящее время 22:37, сьогодні 124 Читать новость на русском
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У свіжому випуску програми Настоящее время, – до чого призведе загострення відносин між Ізраїлем і Україною. Росія та Туреччина домовились про масштабне перемир’я з Сирією.

Також у випуску:

Кіоски поза законом: в Києві екскаватори зносять торгові павільйони.

Вчительку в Красноярську звільнили за пірсинг і ЛГБТ-пропаганду, але потім знову покликали на роботу.

В Україні хочуть заборонити використовувати звірів в циркових виставах.

Мережу шокували кадри знущання браконьєрів над ведмедем.

Теги: Новини Росії США Настоящее время Війна у Сирії Володимир Путін Ізраїль ООН Київ
Джерело: 24 Канал
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