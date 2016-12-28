Настоящее время. Загострення між Ізраїлем та Україною. Домовленості Путіна та Ердогана
Настоящее время 22:37, сьогодні 124 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми Настоящее время, – до чого призведе загострення відносин між Ізраїлем і Україною. Росія та Туреччина домовились про масштабне перемир’я з Сирією.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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