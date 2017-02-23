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МАРШ ГІДНОСТІ ВІТАЛІЙ ЧУРКІН ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА

Нацбанк пішов на суттєві поступки для бізнесу

08:28, сьогодні 413 Читать новость на русском
Breaking bad
Breaking bad / businessinsider

Національний банк України послабив ряд обмежень для операцій, пов'язаних із зовнішньоторговельною діяльністю.

Про це йдеться у повідомленні Нацбанку.

Регулятор звільнив від обов’язкового продажу надходження в іноземній валюті від нерезидентів, якщо ці кошти надходять як грошове забезпечення (гарантійний внесок, застава, завдаток, депозит, гарантія) участі в аукціонах, торгах або тендерах, які проводяться резидентами.

Окрім того, банки матимуть право купувати для клієнтів іноземну валюту, не враховуючи до загальної суми наявного на рахунках резидента залишку валюти, який надійшов як грошове забезпечення від нерезидента для участі в торгах, тендерах або аукціонах.

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По-третє, Національний банк дозволив банкам купувати іноземну валюту для клієнтів, якщо сума залишку на рахунку клієнта не перевищує 100 тисяч доларів. Досі для купівлі іноземної валюти клієнт повинен був мати суму залишку на рахунку менш, ніж 25 тисяч доларів.

Теги: гроші Банки
Джерело: 24 Канал
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