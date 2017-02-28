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НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017 ШУЛЯВСЬКИЙ МІСТ

Назвали дату старту безвізу для Грузії

22:19, сьогодні 531 Читать новость на русском
Подорожі без віз
Подорожі без віз / Фото з відкритих джерел

Громадяни Грузії, ймовірно, зможуть без віз подорожувати до Європейського Союзу уже з 28 березня 2017-го.

Про це повідомив журналіст Рікард Йозвяк.

Рішення про візову лібералізацію для Грузії, швидше за все, буде опубліковано в офіційному журналі ЄС 8 березня, тому +20 днів означає, що безвізовий режим почне працювати 28 березня,
– зазначив він.

Читайте також: В ЄС попередньо домовилися скасувати візи для України

Нагадаємо, Європарламент проголосував за надання Грузії безвізового режиму при відвідуванні її громадянами країн зони "Шенген".

Теги: Безвізовий режим Політика Грузія
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