Назвали дату старту безвізу для Грузії

Громадяни Грузії, ймовірно, зможуть без віз подорожувати до Європейського Союзу уже з 28 березня 2017-го.

Про це повідомив журналіст Рікард Йозвяк.

Рішення про візову лібералізацію для Грузії, швидше за все, буде опубліковано в офіційному журналі ЄС 8 березня, тому +20 днів означає, що безвізовий режим почне працювати 28 березня,

– зазначив він.

Visa lib for #Georgia likely to be published in the EU official journal on 8 march so + 20 days means visa free travel on 28 march — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 28 лютого 2017 р.

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Нагадаємо, Європарламент проголосував за надання Грузії безвізового режиму при відвідуванні її громадянами країн зони "Шенген".