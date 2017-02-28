Назвали дату старту безвізу для Грузії

Громадяни Грузії, ймовірно, зможуть без віз подорожувати до Європейського Союзу уже з 28 березня 2017-го.
Про це повідомив журналіст Рікард Йозвяк.
Рішення про візову лібералізацію для Грузії, швидше за все, буде опубліковано в офіційному журналі ЄС 8 березня, тому +20 днів означає, що безвізовий режим почне працювати 28 березня,
– зазначив він.
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Нагадаємо, Європарламент проголосував за надання Грузії безвізового режиму при відвідуванні її громадянами країн зони "Шенген".