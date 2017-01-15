Названо найдорожче місто України

Одеса очолила рейтинг найдорожчих міст України за вартістю життя.

Топ список опублікував портал Numbeo.



Так, місто зайняло 454-е місце в світі, Київ – 458-е, Харків на 465-й позиції. Слідом йдуть Дніпро (472), Суми (473) та Львів (475).



Загалом у світі найдорожчим містом визнаний адміністративний центр Бермудських островів Гамільтон. Далі йдуть три швейцарські міста – Женева, Базель та Цюріх.

Під час створення рейтингу враховувалися вартість нерухомості, тарифи на комунальні послуги, ціни на продукти харчування та одяг.

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