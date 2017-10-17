Не через мітинги: у Президента пояснили причину чималої кількості нацгвардійців у центрі Києва

В урядовий квартал стягнули чималу кількість бійців Національної гвардії. Однак у Адміністрації Президента переконують, що причина не у мітингах, які заплановані у Києві 17 жовтня.

За словами керівника Головного департаменту інформаційної політики Адміністрації президента Володимира Горковенка, всьому виною офіційний візит президента Мальти Марі-Луїз Колейро Преки. Про це чиновник повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Буде так, як під час візиту Президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана минулого тижня. Тоді точнісінько так само перекрили під'їзди до АП ще напередодні. До речі, такі само заходи безпеки були і під час візиту Держсекретаря США Рекса Тіллерсона і ще десяток не менш поважних осіб", – заявив Володимир Горковенко.

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Нагадаємо, Нацгвардія перекрила доступ до урядового кварталу у Києві, перекривши їх металевими огорожами. А столична влада на вівторок вирішила перекрити деякі центральні вулиці, починаючи з 6:00 години.