Негода в Одесі: майже 20 населених пунктів без світла, всі авіарейси скасовано

Внаслідок негоди на Одещині знеструмлено більше 20 населених пунктів та декілька вулиць Одеси. Також скасовано всі авіарейси з Одеси.

Як повідомили в прес-службі ВАТ "Одесаобленерго", найгірша ситуація наразі на півдні Одеської області, зокрема в Ізмаїльському, Кілійському та Татарбунарському районах, де внаслідок сильного вітру повалено дерева та ускладнено рух транспорту.

Наразі районні бригади енергетиків працюють над відновленням електропостачання.

Місцеве видання "Думская" повідомляє, що всі рейси Міжнародного аеропорту "Одеса" скасовані.

Зокрема, літаки з Шарм-ель-Шейха і Києва не змогли приземлитись і приземлилися в Борисполі та Жулянах.

Перспектив на поліпшення погодних умов, на жаль, немає. Прогноз погоди до вечора залишається невтішним – зливовий сніг і поривчастий вітер.

Всі фото: Думская

Більше про ситуацію в Одесі, а також в інших регіонах України – дивіться у відеосюжеті Едуарда Крижанівського.

Нагадаємо, синоптики оголосили штормове попередження в акваторії Чорного моря. Прогнозують в північних районах Чорного моря посилення північного вітру 25-30 м/с., висота хвиль 30-50 дм та повільне обледеніння суден.