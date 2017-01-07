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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ
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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

Негода в Україні: понад 70 населених пунктів без світла, масові затори

10:56, сьогодні 197 Читать новость на русском
Рятувальники витягують із снігового затору
Рятувальники витягують із снігового затору "швидку" / Фото прес-служби ДСНС

Хуртовини та сильний вітер в період з 6 до 7 січня залишили без світла 71 населений пункт у семи областях України.

Про це вранці 7 січня повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Найбільше постраждала Одещина – тут без світла залишилось 35 сіл та містечок. На Львівщині знеструмлено 14 населених пунктів, у Херсонській області – 10, у Миколаївській – 7, по 2 – у Кіровоградській та Київській областях, і ще однин – на Черкащині.

Крім масових знеструмлень, на Одещині також зафіксовані затори транспортних засобів. Всього зі снігових заметів на Одещині "визволили" 184 машини, у тому числі автомобіль швидкої медичної допомоги, який прямував на виклик.

До слова, вчора, 6 січня, на трасі Одеса-Рені сталася аварія за участю пасажирського автобуса сполученням Кілія-Одеса, приватного мікроавтобуса та фури.

Теги: Україна Негода в Україні Одеса ДСНС
Джерело: 24 Канал
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