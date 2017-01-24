Невідомі вистрілили в маленьку дитину у Дніпрі

Вчора ввечері, 23 січня, близько 21:00 у Дніпрі невідомі вистрілили в шестирічну дитину.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Дніпропетровської області.

За даними правоохоронців, пара з шестирічною дитиною йшла вулицею 20-річчя Перемоги. Пролунав хлопок, дитина схопилася за груди і впала.

Постраждалого доставили в лікарню з вогнепальним пораненням. Хлопчик живий, сьогодні йому проведуть операцію і дістануть кулю. Тоді можна буде визначити, з якої зброї стріляли.

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