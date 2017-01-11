Невістка Порошенка зареєструвала торговельний знак

Невістка Президента України Юлія Порошенко зареєструвала торговельний знак agrohub.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" із посиланням на Укрпатент.

Товарний знак зареєстровано 26 грудня 2016 року.

Раніше Юлія Порошенко в коментарях українським ЗМІ розповіла, що на території ВДНГ в Києві можливе створення agrohub – коворкінгового простору і екосистеми, де було б усе необхідне для розвитку бізнесу.

Ми залучаємо великі корпорації, підприємців-інноваторів, академії та наукові інститути, а потім забезпечуємо взаємодію, щоб на стику з'являлися класні продукти,

– розповіла вона.

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За словами невістки Порошенка, великі корпорації отримають можливість знайти таланти, а молоді стартапи, які прийдуть в акселератор, зможуть випробувати свої ідеї на практиці і знайти перших клієнтів.