Нобелівський лауреат з економіки відвідає Одесу й обговорить перспективи розвитку України

Нобелівський лауреат з економіки відвідає Одесу й обговорить з місцевою владою перспективи розвитку

Завтра, 31 травня, в Одесі відбудеться зустріч голови Одеської ОДА з Нобелівським лауреатом з економіки.

Про це пише УНН. За даними прес-служби, під час робочого візиту голова Одеської ОДА М.Степанов обговорить із Верноном Смітом та професором економіки в школі менеджменту ім. Везерхеда університету Кейс Вестерн Резерв Романом Шереметом перспективи економічного розвитку України і Одеської області, зокрема.

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Довідка: Вернон Ломакс Сміт (англ. Vernon L. Smith, народ. 1 січня 1927) – американський економіст, лауреат Нобелівської премії з економіки 2002 року (разом з Деніелем Канеманом) "за затвердження лабораторних експериментів як інструменту емпіричного аналізу в економіці, особливо при дослідженні альтернативних ринкових механізмів".