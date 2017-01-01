Нова хвиля е-декларування стартує: хто повинен подати декларації

З 1 січня 2017 року розпочався новий етап подання електронних декларацій.
Він триватиме до 1 квітня цього року.
За цей період свої електронні декларації повинні подати особи, які виконують функції держави і місцевого самоврядування.
Відзвітувати про свої фінанси повинні керівники управлінь освіти обласних, Київської та Севастопольської міських, районних державних адміністрацій; керівники навчальних закладів державної та комунальної форми власності, а також заступники керівників навчальних закладів державної та комунальної форми власності, які наділені посадовими повноваженнями здійснювати організаційно-розпорядчі або адміністративно-господарські функції на постійній основі.
Дивіться також: Скіфське багатство українських чиновників: як е-декларування підірвало політику
Якщо працівник на час відсутності керівника тимчасово виконує його обов’язки, він не зобов'язаний подавати електронну декларацію.
В НАЗК показали в інфографіці, хто ще підпадає під нову хвилю е-декларування в першому кварталі 2017 року.
Раніше в ДП "Українські спеціальні системи" попереджали, що з 1 січня сайт з е-деклараціями чиновників знову може впасти.
Коментарі