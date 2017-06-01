У Києві перейменували проспект Ватутіна на проспект Шухевича

1 червня Київрада ухвалила рішення перейменувати проспект Ватутіна на проспект Романа Шухевича.

За відповідне рішення проголосували 69 з 79 присутніх депутатів.

Крім того, таке рішення народні обранці зустріли оплесками та вигуками "Слава Україні – Героям слава!".

Зауважимо, що на засіданні Київради був присутнім і син Героя України – нардеп Юрій Шухевич.

Він своєю чергою подякував депутатам за прийняте рішення, втім наголосив, що в Києві ще багато "родимих плям більшовизму".

Як відбувалося голосування за проспект Шухевича у Києві