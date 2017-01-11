Одесу спаралізувала чергова катастрофа
18:26, сьогодні 754 Читать новость на русском
В Одесі проблеми з погодою доповнив комунальний колапс. У центрі міста прорвало водогін.
На місці аварії буквально утворилось озеро завглибшки майже півметра.
Ремонтники вже працюють на місці. Та попри це вода встигла затопити кілька кварталів.
Машини та люди буквально плавають.
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Джерело: 24 Канал
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