Одесу спаралізувала чергова катастрофа

В Одесі проблеми з погодою доповнив комунальний колапс. У центрі міста прорвало водогін.

На місці аварії буквально утворилось озеро завглибшки майже півметра. Ремонтники вже працюють на місці. Та попри це вода встигла затопити кілька кварталів. Машини та люди буквально плавають. Читайте також: Море біля Одеси починає замерзати: вражаючі фото явища

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