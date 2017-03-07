Одні сидять в окопах, інші – в ресторанах, – лікар відверто розповів про війну

Нейрохірург Ігор Курілець розповів про те, що відчувають колишні фронтовики і як кожна людина може зробити свій вклад в перемогу.

Як розповів військовий лікар для Gazeta.ua після повернення до мирного Києва було дуже важко звикнути до того, люди починають забувати про військові дії.

Країна поділилася на два табори: одні сидять в окопах, інші – в ресторанах. На початку всі цікавилися, зараз усі хочуть забути й жити звичайним життям,

– каже лікар.

До того ж, Курілець зазначив, що для миру потрібно, аби нього доклав зусиль кожен українець.

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"Мир не може прийти просто так: це перемога однієї зі сторін. Якби кожна людина вклала в перемогу трішки свого, то бійцям не довелося б вмирати на передовій. Не купуйте російські товари, не слухайте російських співаків. Не обов'язково їхати з автоматом на передову. Не розумію, як можна торгувати з окупантами. Як можна не любити свою країну", – наголошує лікар.