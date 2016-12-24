Онищенко розповів, як Порошенко "краде сотні мільйонів доларів"

Депутат-втікач Олександр Онищенко заявив, що був свідком залученості Петра Порошенка у корупції великих масштабів.

Про це повідомляє американський журнал Time.

"Я, член українського парламенту, особисто був свідком залученості Петра Порошенка в корупцію у масових і безпрецедентних масштабах. Порошенко краде сотні мільйонів доларів, вимагаючи відкати з кожного контракту, пов'язаного з будь-яким українським підприємством. Ті, хто відмовилися платити – систематично зазнають переслідувань", – заявив Онищенко.

Нардеп у статті запевняє, що його випадок – класичний приклад тактики Петра Порошенка.

Коли він відчув, що я діяв віроломно, підтримуючи прозахідні опозиції, він змусив Національне бюро по боротьбі з корупцією запровадити кримінальні звинувачення проти мене,

– вважає депутат.

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Нагадаємо, в АП вважають, що Олександр Онищенко розгорнув "голослівну, не підкріплену доказами, дискредитаційну кампанію проти керівництва України".