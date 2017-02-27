Опозиційний блок може розколотися, а його виборців забере "Наш край", – політологи

Опоблок з великою ймовірністю розвалиться, а його виборці перейдуть насамперед до партії "Наш край".

Про це під час прес-конференції повідомили політологи Віктор Небоженко та Вадим Карасьов.

Політолог Віктор Небоженко вважає, що Опоблок може розколотися через наявність серйозних суперечностей між Рінатом Ахметовим та Сергієм Льовочкіним.

"Всередині Опоблоку справді назріли протиріччя. Частина, орієнтована на Ахметова, буде розраховувати на регіональні структури, а люди, контрольовані Льовочкіним – грати на те, що дуже сильно відкрито в Україні – на лівий фланг", – пояснив він.

Небоженко також звернув увагу на те, що "Наш край" стане одним з ключових конкурентів "ахметівської частини" Опозиційного блоку, яка просуватиме ідею "обласних традиціоналістів".

Разом з тим, на думку політолога Вадима Карасьова, наразі основні групи впливу в Опозиційному блоці зазнали серйозних ударів через судовий розгляд в Австрії справи українського олігарха Дмитра Фірташа та залізничну блокаду Донбасу.

"Блокада б’є по Ахметову, а "віденська історія" б’є по іншій частині Опоблоку – Бойку та Льовочкіну. Якщо вони (Опозиційний блок – ред.) розколються, то бенефіціарами цього розколу будуть інші політичні сили, зокрема, "Наш край", який перебере на себе соціальну складову", – заявив Карасьов.

Експерт також наголосив, що інертність Опозиційного блоку збільшує шанси інших партій у боротьбі за його електорат.

"Опоблок зараз неактивний і мовчить, а виборець такого не пробачає. Відповідно, чим більше він буде мовчати, тим більше будуть мати можливості інші політичні сили зайняти його електоральні ніші", – підсумував Карасьов.