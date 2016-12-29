Овідіопольський вбивця хотів повторити сценарії терактів у Ніцці та Берліні

Підозрюваний у жахливому вбивстві матері та дитини на Одещині не хотів обмежуватися лише цим гучним злочином.

Про це інформує Відділ комунікації поліції в Одеській області.

В ході першочергових слідчих дій було встановлено, що зловмисник мав намір скоїти гучний злочин. В його планах було скоїти наїзд у великий натовп людей в Одесі. Втілюючи заплановане він, після вбивства жінки та її доньки в Овідіополі, сів у вантажний автомобіль і рушив до обласного центру. Під час руху по трасі він скоїв ДТП, але не зупинився,

– зазначається у повідомленні.

Також правоохоронці підкреслюють, що їм вдалося заблокувати злочинцю в’їзд до Одеси, відтак той змушений був змінити напрямок руху якнайдалі від обласного центру.

Скориставшись перевагою у прохідності вантажівки зловмисник виїхав у поле. Маючи перевагу у прохідності над легковиками поліцейських, він на деякий час відірвався від переслідування. Після того, як його вантажівка застрягла в оранці, він покинув її та побіг полем,

– розповідає прес-служба поліції.

Зауважимо, що наразі місце, де переховується вбивця оточили співробітники поліції та Нацгвардія. Крім того, тут працюють кінологи зі службовими собаками.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 п.1 п.2 ст. 115 Кримінального кодексу України

У вчиненні злочину підозрюється 31-річний житель Овідіополя.

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Нагадаємо, уночі проти 15 липня вантажівка врізалася у натовп на набережній Ніцци, які відзначали національне свято Франції – День взяття Бастилії. Водій вантажівки – 31-річний виходець з Тунісу, громадянин Франції.



Вже 19 грудня схоже повторилося у Берліні, вантажівка протаранила різдвяний ярмарок. Внаслідок теракту 12 людей загинули, 49 зазнали поранень. Відповідальність за теракт у столиці Німеччини взяли на себе терористи ІДІЛ.