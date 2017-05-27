Парасюк скоїв нечувану витівку за кермом авто: в мережі назріває хвиля обурення

Народний депутат України Володимир Парасюк полюбляє фотографуватися під час руху автомобіля, перебуваючи за його кермом. Так, політик опублікував у соцмережі селфі-знімок, зроблений ним за кермом авто під час руху.

Відповідне фото нардеп виклав в Instagram. Зазначимо, що в мережі вже здіймається хвиля обурення цією витівкою Парасюка. Так, журналіст Василь Кртучак констатував, що народний депутат не відвідує засідання парламенту, натомість іншими справами. Читайте також: Парасюк орендує дорожезний офіс у Львові: журналісти з’ясували вартість A post shared by Parasiuk (@volodymyr_parasiuk) on May 26, 2017 at 3:09pm PDT