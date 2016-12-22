Парламентарі зацікавилися незаконним гральним бізнесом, за яким може стояти Арсен Аваков

Народні депутати вирішили детальніше розглянути питання про наявність в Україні грального бізнесу, з якими обіцяв боротися міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Про це написав нардеп Сергій Лещенко.

Ви написали – ми зіграли. Сьогодні вийшло в ефірі, завтра буде депутатський запит. Розслідування про незаконне ігровому бізнесі, за яким маячать вуха міністра Авакова і колишнього регіонала Продивуса. Крім них, з мережі "В Мережі" годуються Шатворян (братуха з Партії регіонів) і Котвицький (містер "40 мільйонів доларів на Панаму"),

– написав Сергій Лещенко.

Мова йде про розслідування програми "Наші гроші" про те, хто "кришує" гральний бізнес в Україні і як до цього причетний Арсен Аваков.

Сам Аваков при розслідуванні цієї справи не стримував своїх емоцій, назвавши це "гів**м".