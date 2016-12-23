Пасажир образив доньку Трампа і його зняли з літака: з’явилось фото

Пасажира авіакомпанії JetBlue Airways зняли з рейсу за те, що він образив доньку новообраного президента США Дональда Трампа та одну з наступниць його бізнес-імперії.

Інцидент стався в нью-йоркському аеропорту імені Джона Кеннеді, пише американський таблоїд TMZ.

"Ваш батько руйнує країну. Чому вона летить нашим рейсом? Вона повинна літати на приватних літаках", – вигукнув чоловік на адресу Іванки Трамп.

За даними TMZ, після таких слів чоловіка вивели з літака. Видання розмістило фото, на якому видно жінку, схожу на Іванку Трамп в салоні літака.

В авіаперевізника JetBlue Airways, підтверджують, що їхнім працівникам справді довелось видалити пасажири з салон, щоб уникнути ескалації конфлікту.

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