Найбільші та найменші пенсії в Україні: інфографіка

Середня пенсія в різних областях України суттєво відрізняється. Так, у Києві пенсіонери отримують в середньому 2408 грн, а в Тернопільській області – 1560 грн.

Такі дані оприлюднив Пенсійний фонд України.

Найвищі пенсії (2408 грн) – у Києві. На другому місці Донецька область – 2102 гривні, а замикає трійку лідерів Луганська область – 1989 грн.

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Найнижчі пенсії отримують у Тернопільській (1560 грн), Закарпатській (1597 грн) та Чернівецькій областях (1600 грн).



Найвищі в Україні пенсії у 2017 році – в Києві

Розмір пенсії залежить від рівня зарплати і робочого стажу. Головна перешкода, яка відділяє українців від високих пенсій, – низькі заробітні плати.

До слова, приблизно так ж ситуація і з зарплатами: найбільше заробляють у Києві, а найменше – в Тернопільській і Чернівецькій областях.

Нагадаємо, якщо депутати в липні ухвалять пенсійну реформу, уже з 1 жовтня українцям підвищать пенсії. Згідно з реформою, якої вимагає МВФ, пенсійний вік в Україні не підвищуватимуть, натомість піднімуть трудовий стаж до 25 років.