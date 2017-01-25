Підсумковий випуск новин за 21:00: Навіщо санкції проти Росії. Звільнення поліцейських

У підсумковому випуску новини 23 січня за 21:00 – єврокомісар із питань європейської політики сусідства Йоганес Ган пояснив, навіщо санкції проти Росії.

Також у випуску: У Києві для учнів молодших класів провели першу в Україні олімпіаду за японською методикою швидкого усного рахунку. В Олевську на Житомирщині звільнили трьох керівників місцевої поліції. Україну без Криму продають у Харкові. Власники автомобілів з іноземною реєстрацією частково перекрили всі в'їзди до Києва. Чи немає змови серед київських маршрутників – відповісти на це питання Київська обладміністрація просить Антимонопольний комітет. У Дніпрі просто посеред вулиці стріляли в дитину.

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