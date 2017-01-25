Підсумковий випуск новин за 21:00: Навіщо санкції проти Росії. Звільнення поліцейських
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У підсумковому випуску новини 23 січня за 21:00 – єврокомісар із питань європейської політики сусідства Йоганес Ган пояснив, навіщо санкції проти Росії.
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Джерело: 24 Канал
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