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АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Підсумковий випуск новин за 21:00: Навіщо санкції проти Росії. Звільнення поліцейських

Випуск новин 00:52, сьогодні 87 Читать новость на русском

У підсумковому випуску новини 23 січня за 21:00 – єврокомісар із питань європейської політики сусідства Йоганес Ган пояснив, навіщо санкції проти Росії.

Також у випуску:

У Києві для учнів молодших класів провели першу в Україні олімпіаду за японською методикою швидкого усного рахунку.

В Олевську на Житомирщині звільнили трьох керівників місцевої поліції.

Україну без Криму продають у Харкові.

Власники автомобілів з іноземною реєстрацією частково перекрили всі в'їзди до Києва.

Чи немає змови серед київських маршрутників – відповісти на це питання Київська обладміністрація просить Антимонопольний комітет.

У Дніпрі просто посеред вулиці стріляли в дитину.

Теги: АТО Санкції Випуск новин освіта Поліція Харків протести
Джерело: 24 Канал
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