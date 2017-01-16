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Підвищення тарифів "Укрзалізниці" вб'є український експорт, – ФРУ

15:10, сьогодні 422
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник / robotodavets.in.ua

Зростання залізничних тарифів на вантажоперевезення на 25%, запланований "Укрзалізницею" на 2017 рік, знищить значну частку українського експорту, зробивши продукцію національних виробників неконкурентною на світових ринках.

До такого висновку прийшли експерти Федерації роботодавців України за підсумками аналізу "тарифного армагедону", організованого керівництвом залізниці.

"Ми не могли не відреагувати на наказ Міністерства інфраструктури про підвищення тарифів на 25%. Ми хотіли показати нелогічність, непублічність цього рішення. Є відповідна аналітика, де дуже чітко видно, що зростання тарифів призведе до зниження обсягів перевезень ... Постраждає економіка країни в цілому. Це абсолютно неправильна політика щорічного тарифного зростання на економіку країни. У нашому розумінні, це один з елементів, який буде негативно впливати на економічний розвиток", – зазначив глава Ради ФРУ Дмитро Олійник.

Експерти ФРУ встановили, що в результаті підвищення з/д тарифів істотно виросте вартість продукції всіх основних українських експортерів. Зокрема, ціна тонни чорних металів збільшиться на 7-8 дол., Залізорудної сировини - на 1-2,5 дол., зернових та вугілля - на 1-1,5 дол. Металурги і аграрії втратять значну частину експортних ринків, вважають у Федерації, а збільшення собівартості вугілля обернеться подорожчанням електроенергії, за яке доведеться розплачуватися промисловості і населенню.

"Головний висновок – тарифна політика "Укрзалізниці" на 2017 рік – це спроба вирішити проблеми власної неефективності за рахунок вантажовідправників. Крім того, збільшення тарифів завдасть чергового удару по ключових секторів економіки", – кажуть у Федерації роботодавців

Розміщений на сайті ФРУ аналіз, свідчить, що з 2010 року тарифи на залізничні перевезення підвищилися в 2,3 рази, при цьому вантажна база за цей період скоротилася на 28%. Найбільше зростання ж/д тарифів стався в останні два роки - на 30% в 2015 році, і ще на 15% в 2016 році. Зростання тарифів "Укрзалізниці" є найвищим серед сусідніх з Україною країн.

На думку експертів, залізниця може обійтися без підвищення тарифів, якщо зосередиться на підвищенні ефективності і боротьбі з корупцією. Адже прибуток від вантажних залізничних перевезень в Україні вище, ніж, наприклад, в Казахстані чи Росії. Зокрема, 10 млн тонн вантажів на залізницю можна залучити за рахунок транзиту. Додаткові 1,5-2,5 млрд грн знайдуться, якщо виключити крадіжки співробітниками УЗ дизельного палива. Також, потребує оптимізації кількість персоналу – "Укрзалізниця" в перерахунку на одного свого працівника перевозить рекордно мала кількість вантажів в порівнянні з сусідніми країнами.

Як повідомлялося, раніше галузеві асоціації аграріїв, хіміків, металургів, виробників будматеріалів звернулися до Антимонопольного комітету України із закликом не допустити запланованого підвищення вантажних тарифів "Укрзалізниці".

Теги: Україна залізниця Укрзалізниця
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