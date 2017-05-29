Підвищення тарифів УЗ загрожує звільненням тисяч людей зайнятих в промисловості, – ЗМІ

Державного монополіста "Укрзалізницю" можна викрити в неефективному використанні власних ресурсів.

При цьому УЗ, приймаючи рішення про підвищення тарифів на вантажні перевезення на 22,5% з червня, завдає удар у спину промисловцям і ставить під загрозу економічну ситуацію в країні. Про це йдеться в матеріалі видання "Деловая столица".

Видання вказує, що підняття тарифів є зовсім не тим кроком, який вимагає поточна ситуація. Куди актуальніше наведення порядку в самій "Укрзалізниці".

"Укрзалізниця" і без підвищення тарифів має високий операційний прибуток в частині вантажних перевезень – 35-40%, але при цьому її фінансова і комерційна діяльність залишається непрозорою. А це означає, що є великий ризик неефективного використання зібраних коштів, в той час як підвищення тарифів загрожує підприємствам гірничо-металургійного комплексу скороченням виробництва і звільненням тисяч робітників,

– вказує видання.

На думку авторів, наведення е порядку в з/д сфері дозволить знайти мільярди гривень і наводять як приклад ситуацію з пільговими пасажирами.

"Сьогодні пільгами користуються 15 категорій пасажирів – від інвалідів та сиріт, яким вони дійсно покладені, до ветеранів органів внутрішніх справ і ветеранів податкової міліції, яких навряд чи можна назвати гостро потребуючими. У сегменті приміських перевезень квитки купують тільки 20% пасажирів, а всі інші або отримують пільгові квитки, або їдуть "зайцем". Сама "Укрзалізниця" не знає точно, скільки пасажирів-пільговиків вона фактично перевозить, а оприлюднюються нею цифри індикативними", – пише видання.

Як повідомлялося раніше, "Укрзалізниця" за останні роки неодноразово підвищувала тарифи на вантажні залізничні перевезення.