Після спроби самогубства чоловік порізав себе та свою дружину (18+)
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На Харківщині чоловік намагався покінчити з життям, після чого напав з ножем на дружину.
67-річний чоловік у стані сп'яніння вирішив випити засіб для відбілювання. Про це інформує прес-служба поліції Харківщини.
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Вчора, 15 жовтня, 45-річний син подзвонив у поліцію і повідомив про те, що батько вдарив мати ножем у живіт.
67-річна жінка почула крик свого чоловіка, який знаходився у кімнаті. Виявилось, що він випив засіб для відбілювання. Після чого зненацька чоловік ножем вдарив жінку в область серця, а потім наніс собі ножове поранення в живіт,
– йдеться у повідомленні.
Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Обставини події встановлюються.
Джерело: 24 Канал
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