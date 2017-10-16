16:14
16 жовт 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА НА ДОНБАСІ РЕФЕРЕНДУМ У КАТАЛОНІЇ РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Навіщо перейменовувати Крим. Собаки Володимира Путіна
Вєсті Кремля
19:25, 14 жовтня
Вєсті.UA.Жир. Парнокопитний шабаш Верховної Ради. Політичний ломбард Юлії Тимошенко
Вєсті.UA
18:45, 14 жовтня
Хто залишає людей роками без власного житла: резонансне розслідування
ЦРУ
07:45, 13 жовтня
Випуск новин за 15:00: Іспанія висунула ультиматум. Шторм
Випуск новин
15:50, сьогодні
Про гучні корупційні справи депутатів та роботу комітету – інтерв'ю з Павлом Пинзеником
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:51, 11 липня
Телеканал новин 24 Новини Кримінальні новини
ВІЙНА НА ДОНБАСІ РЕФЕРЕНДУМ У КАТАЛОНІЇ РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ

Після спроби самогубства чоловік порізав себе та свою дружину (18+)

16:08, сьогодні 79 Читать новость на русском
Чоловік порізав себе та свою дружину
Чоловік порізав себе та свою дружину / http://kavkazplus.com

На Харківщині чоловік намагався покінчити з життям, після чого напав з ножем на дружину.

67-річний чоловік у стані сп'яніння вирішив випити засіб для відбілювання. Про це інформує прес-служба поліції Харківщини.

Читайте також: Чоловік накинувся з ножем на свого сина у Харкові (18+)

Вчора, 15 жовтня, 45-річний син подзвонив у поліцію і повідомив про те, що батько вдарив мати ножем у живіт.

67-річна жінка почула крик свого чоловіка, який знаходився у кімнаті. Виявилось, що він випив засіб для відбілювання. Після чого зненацька чоловік ножем вдарив жінку в область серця, а потім наніс собі ножове поранення в живіт,
– йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Обставини події встановлюються.

Теги: Кримінальні новини Харків Зброя Поліція
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Керуй своєю підсвідомістю: 7 кроків до щастя
сьогодні, 16:02 Керуй своєю підсвідомістю: 7 кроків до щастя
Книги для гурманів 240
Трамп – Ірану: Ні миру, ані війни
сьогодні, 12:01 Трамп – Ірану: Ні миру, ані війни
Борис Немировський 397
Головні новини 15 жовтня: марш за права тварин та масштабний теракт у Сомалі
сьогодні, 09:02 Головні новини 15 жовтня: марш за права тварин та масштабний теракт у Сомалі
929
Будни
сьогодні, 08:28 Будни "ЛНР": как же счастливы те, кто уехал отсюда три года назад
Ольга Черненко 4682
Майбутнє України, пенсійна реформа та
15 жовтня, 22:01 Майбутнє України, пенсійна реформа та "зрада" Порошенка: топ-5 блогів за тиждень
Блог Медіа 2785
Не безвіз єдиний: Порошенко повідомив ще одну приємну новину
 10 червня , 21:33
Український депутат загинув на відпочинку у Єгипті
 26 серпня , 18:48
"Чемодан – вокзал – Росія" та "Горіти тобі в пеклі": як Наталію Королевську зустріли в Маріуполі
 26 квітня , 22:56
Смерть дитини на прийомі у стоматолога: подробиці трагедії
 23 липня , 20:36
Побиття школярок у Чернігові: нападницям загрожує до чотирьох років в'язниці
 26 липня , 09:21
Генерал Будник вніс заставу і вийшов із СІЗО
 28 серпня , 20:33
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук