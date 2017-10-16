Після спроби самогубства чоловік порізав себе та свою дружину (18+)

На Харківщині чоловік намагався покінчити з життям, після чого напав з ножем на дружину.

67-річний чоловік у стані сп'яніння вирішив випити засіб для відбілювання. Про це інформує прес-служба поліції Харківщини.

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Вчора, 15 жовтня, 45-річний син подзвонив у поліцію і повідомив про те, що батько вдарив мати ножем у живіт.

67-річна жінка почула крик свого чоловіка, який знаходився у кімнаті. Виявилось, що він випив засіб для відбілювання. Після чого зненацька чоловік ножем вдарив жінку в область серця, а потім наніс собі ножове поранення в живіт,

– йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Обставини події встановлюються.