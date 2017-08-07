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Прогноз погоди на 8 серпня: пекельна спека та урагани відступають, але на сході до +38

16:02, сьогодні 2203 Читать новость на русском
Прогноз погоди на 8 серпня в Україні
Прогноз погоди на 8 серпня в Україні / Getty Images

Погода у вівторок, 8 серпня, по всій Україні буде помірно спекотною. Опади прогнозують лише у кількох північно-східних областях. Середня температура повітря вдень +25...+27, на сході – ще тепліше.

Як повідомляє синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook, 8 серпня майже на всій території України не прогнозують дощів. Виняток – Чернігівська, Сумська, Харківська та Полтавська області.

Проте вночі дощі пройдуть у центральних, південних та місцями у східних областях.

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Середня температура повітря становитиме +25...+27 градусів, однак на півдні та сході буде спекотніше – до +35 градусів.

У Києві 8 серпня середня температура повітря +22...+24 градуси, опадів не прогнозуються.

За прогнозами синоптиками, з 10 серпня в Україну знову повернеться спекотна погода, проте – не надовго.

Прогноз погоди на вівторок, 8 серпня, у містах України:

Ужгород – вночі +13…+15, вдень +24…+26

Львів – вночі +11…+13, вдень +23…+25

Івано-Франківськ – вночі +12…+14, вдень +23…+25

Тернопіль – вночі +13…+15, вдень +23…+25

Чернівці – вночі +13…+15, вдень +22…+24

Хмельницький – вночі +13…+15, вдень +23…+25

Луцьк – вночі +11…+13, вдень +23…+25

Рівне – вночі +12…+14, вдень +23…+25

Житомир – вночі +12…+14, вдень +23…+25

Вінниця – вночі +13…+15, вдень +23…+25

Одеса – вночі +23…+25, вдень +34…+36

Миколаїв – вночі +20…+22, вдень +34…+36

Херсон – вночі +22…+24, вдень +35…+37

Сімферополь – вночі +23…+25, вдень +35…+37

Кропивницький – вночі +19…+21, вдень +28…+30

Черкаси – вночі +16…+18, вдень +25…+27

Чернігів – вночі +13…+15, вдень +23…+25 та сильний дощ з грозою

Суми – вночі +14…+16, вдень +22…+24 та сильний дощ з грозою

Полтава – вночі +17…+19, вдень +27…+29 та сильний дощ з грозою

Дніпро – вночі +19…+21, вдень +32…+34

Запоріжжя – вночі +22…+24, вдень +36…+38

Донецьк – вночі +20…+22, вдень +35…+37

Луганськ – вночі +19…+21, вдень +35…+37

Харків – вночі +19…+21, вдень +32…+34 та сильний дощ з грозою

Київ – вночі +14…+16, вдень +23…+25

Прогноз погоди на вівторок, 8 серпня
Прогноз погоди на вівторок, 8 серпня

Теги: Новини України Погода
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