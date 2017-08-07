Прогноз погоди на 8 серпня: пекельна спека та урагани відступають, але на сході до +38

Погода у вівторок, 8 серпня, по всій Україні буде помірно спекотною. Опади прогнозують лише у кількох північно-східних областях. Середня температура повітря вдень +25...+27, на сході – ще тепліше.
Як повідомляє синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook, 8 серпня майже на всій території України не прогнозують дощів. Виняток – Чернігівська, Сумська, Харківська та Полтавська області.
Проте вночі дощі пройдуть у центральних, південних та місцями у східних областях.
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Середня температура повітря становитиме +25...+27 градусів, однак на півдні та сході буде спекотніше – до +35 градусів.
У Києві 8 серпня середня температура повітря +22...+24 градуси, опадів не прогнозуються.
За прогнозами синоптиками, з 10 серпня в Україну знову повернеться спекотна погода, проте – не надовго.
Прогноз погоди на вівторок, 8 серпня, у містах України:
Ужгород – вночі +13…+15, вдень +24…+26
Львів – вночі +11…+13, вдень +23…+25
Івано-Франківськ – вночі +12…+14, вдень +23…+25
Тернопіль – вночі +13…+15, вдень +23…+25
Чернівці – вночі +13…+15, вдень +22…+24
Хмельницький – вночі +13…+15, вдень +23…+25
Луцьк – вночі +11…+13, вдень +23…+25
Рівне – вночі +12…+14, вдень +23…+25
Житомир – вночі +12…+14, вдень +23…+25
Вінниця – вночі +13…+15, вдень +23…+25
Одеса – вночі +23…+25, вдень +34…+36
Миколаїв – вночі +20…+22, вдень +34…+36
Херсон – вночі +22…+24, вдень +35…+37
Сімферополь – вночі +23…+25, вдень +35…+37
Кропивницький – вночі +19…+21, вдень +28…+30
Черкаси – вночі +16…+18, вдень +25…+27
Чернігів – вночі +13…+15, вдень +23…+25 та сильний дощ з грозою
Суми – вночі +14…+16, вдень +22…+24 та сильний дощ з грозою
Полтава – вночі +17…+19, вдень +27…+29 та сильний дощ з грозою
Дніпро – вночі +19…+21, вдень +32…+34
Запоріжжя – вночі +22…+24, вдень +36…+38
Донецьк – вночі +20…+22, вдень +35…+37
Луганськ – вночі +19…+21, вдень +35…+37
Харків – вночі +19…+21, вдень +32…+34 та сильний дощ з грозою
Київ – вночі +14…+16, вдень +23…+25
Прогноз погоди на вівторок, 8 серпня